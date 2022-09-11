Вандалы повредили выставку археологов в Пскове

12:08, 11 сентября 2022, ПАИ

Вандалы испортили выставку археологов на набережной реки Великой в Пскове, сообщается в группе «Скобария» в соцсети «ВКонтакте».

Выставка «Обаяние старины (110 лет археологических раскопок в Пскове)» открылась под Ольгинским мостом в июле, накануне Дня города. Шесть стендов рассказывают об истории раскопок в городе. Отсёт ведётся с 1912 года - со времен раскопок у Мстиславской башни.