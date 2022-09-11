Вандалы повредили выставку археологов в Пскове
Вандалы испортили выставку археологов на набережной реки Великой в Пскове, сообщается в группе «Скобария» в соцсети «ВКонтакте».
Выставка «Обаяние старины (110 лет археологических раскопок в Пскове)» открылась под Ольгинским мостом в июле, накануне Дня города. Шесть стендов рассказывают об истории раскопок в городе. Отсёт ведётся с 1912 года - со времен раскопок у Мстиславской башни.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
09 сентября 2022
Оторвавшееся колесо едва не покалечило пассажира автомобиля на трассе Петербург – Невель