Сюрприз устроили для красногородской пенсионерки, не пропустившей ни одни выборы

12:47, 11 сентября 2022, ПАИ

Ни одну избирательную кампанию не пропустила 87-летняя жительница деревни Блясино Красногородского района Раиса Кузнецова, пишет газета «Заря».

Сегодня, 11 сентября, на избирательном участке № 312 её ждал сюрприз – цветы и подарок от членов участковой избирательной комиссии.

Напомним, в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.