В Псковской области названа явка на выборах глав районов

13:21, 11 сентября 2022, ПАИ

На выборах глав районов в Псковской области лучше всего голосуют в Палкинском районе. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Так, по состоянию на 12:00 11 сентября, на выборах главы Палкинского района проголосовало 32,11 % избирателей, на выборах главы Дедовичского района – 26,47 %, на выборах главы Плюсского района – 25,35 %, на выборах главы Островского района – 22,43 %, на выборах главы Гдовского района – 20,66 %.

Напомним, что сегодня проходит третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.