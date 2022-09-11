Глава Псковского района приняла участие в голосовании 11 сентября

13:24, 11 сентября 2022, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова приняла участие в голосовании на выборах 11 сентября. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня проголосовала на своём избирательном участке, - написала глава муниципалитета. - Выборы депутатов районного Собрания очень важны - они определяют развитие нашего района на 5 лет. Поэтому отдала свой голос за достойного кандидата и партию, тем, кому доверяю».

Всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.