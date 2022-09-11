«Всё по-честному!»: мастер спорта по биатлону проголосовал в Пскове

13:45, 11 сентября 2022, ПАИ

Спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин принял участие в голосовании на выборах в Пскове 11 сентября. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня я пришёл на избирательный участок № 20 в родной школе, чтобы исполнить свой гражданский долг. И я это сделал – быстро и удобно. Кроме того, удалось пообщаться с членами комиссии и наблюдателями – очень интересные люди. Они рассказали, как следят за ходом выборов. Всё по-честному!» - рассказал Александр Кузьмин.

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Он также выразил уверенность, что от выбора граждан зависит дальнейшее развитие и процветание Пскова.

Всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.