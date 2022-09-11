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Политика

Военнослужащие Островского гарнизона приходят на избирательный участок семьями

11 сентября, в заключительный третий день, голосования по выборам главы Островского района и депутатов районного Собрания военнослужащие Островского гарнизона и ветераны Вооруженных сил голосуют на своём избирательном участке. Об этом пишет газета «Островские вести».

«На избирательном участке на базе Дома офицеров в Острове-3 особенно много военнослужащих. Приходят поодиночке и семьями. И хотя все в основном проголосовали в первые два дня, у кого-то служба не позволила, семейные обстоятельства, поэтому пришли сегодня, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата», - говорится в сообщении.

Как сообщил старший лейтенант Андрей Артемов, он принимает участие в голосовании, потому что это не только его гражданский долг, но и долг офицера Вооруженных сил Российской Федерации.

Ветеран военной службы, местный поэт Геннадий Смирнов и ветеран Борис Удовиченко рассказали, что за всю жизнь они ни разу не пропустили выборы. «Именно от этих людей будет во-многом зависеть наша жизнь еще пять ближайших лет, как мы будем жить, в каких условиях. Ведь это наш военный городок, и нам хочется, чтобы нам, нашим детям и внукам жилось здесь комфортно и спокойно», — добавили они.

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