Россия не отказывается от переговоров с Украиной - Лавров

15:15, 11 сентября 2022, ПАИ

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание Киевом усложнит возможность достижения договорённости с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров напомнил, что позиция Москвы была изложена президентом России Владимиром Путиным на встрече с руководством Госдумы и главами фракций, сообщает ТАСС.

«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской «истории», что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», - подчеркнул министр.