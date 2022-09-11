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Политика

Руководитель проектного офиса «Команда 2018» посетил УИК в Порхове

Руководитель проектного офиса «Команда 2018» Михаил Васильев проголосовал в родном Порхове. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Традиционно в родном поселке в единый день голосования сделал свой выбор. И традиционно говорю, что выборы - это самый важный акт гражданина своей страны. И если человек не сходил на свой избирательный участок, он не имеет морального права критиковать результаты выборов. Всех, кто не сходил на избирательный участок, призываю это сделать», - написал Михаил Васильев.

Всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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