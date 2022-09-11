ДЭГ могут распространить на всю Россию

18:11, 11 сентября 2022, ПАИ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) могут распространить на всю Россию, однако в этом вопросе важны безопасность системы и уровень доверия граждан к ней. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК 11 сентября, сообщает ТАСС.

По её словам, ведомство не придерживается административного подхода и теоретически могло бы внедрить ДЭГ на федеральном уровне, однако сделано этого не было, поскольку спешка может помешать соблюдению основных принципов.

«Для нас безусловный приоритет – это полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования с одной стороны, с другой – прозрачность контроля, и, как следствие, вытекающий из всего, главный критерий, в соответствии с которым мы измеряем свои действия, – это уровень доверия», – сказала Элла Памфилова.

Она отметила, что для обеспечения безопасности специалисты меняют всё оборудование на отечественное, и торопиться только для того, чтобы «отрапортовать» о масштабировании голосования, не стоит, иначе можно «наломать дров».

«Именно тогда может доверие рухнуть, а нам надо постепенно его наращивать, поэтому мы очень интенсивно работаем, но двигаемся очень осторожно, соизмеряя шаги с безопасностью и ростом уровня доверия», – отметила председатель ЦИК.

Напомним, что в этом году жители Пскова впервые голосуют на выборах с применением дистанционного электронного голосования. Эта возможность доступна для зарегистрированных в городе избирателей, которые подали заявление на участие в ДЭГ.

По состоянию на 17:03 11 сентября, явка на ДЭГ в Псковскую городскую Думу составила 86,08 %.