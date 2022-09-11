Более 300 попыток информационных атак на ДЭГ зафиксировали за два дня

17:44, 11 сентября 2022, ПАИ

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась более 300 информационным атакам 10 и 11 сентября, масштабных DDoS-атак не было. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК 11 сентября, сообщает ТАСС.

«Теперь расскажу о попытках атак на систему ДЭГ. За субботу-воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий на федеральную платформу ДЭГ низкой степени критичности. Воздействия фиксируются с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья», – сказала она.

По словам Эллы Памфиловой, «масштабных DDoS-атак за прошедшее время не было, большая часть вредоносного трафика блокируется и не доходит до периметра системы ДЭГ».

«В 13:30 зафиксирована попытка довольно сложной атаки прикладного уровня десятиминутной длительности, атака остановлена на периметре системы, развития не получила, на работу системы не повлияла», – добавила она.

Напомним, что в этом году жители Пскова впервые голосуют на выборах с применением дистанционного электронного голосования. Эта возможность доступна для зарегистрированных в городе избирателей, которые подали заявление на участие в ДЭГ.

По состоянию на 17:03 11 сентября, явка на ДЭГ в Псковскую городскую Думу составила 86,08 %.