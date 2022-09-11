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Политика

Путин и Макрон провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Путин проинформировал Эммануэля Макрона о предпринимаемых Россией мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС и указал на необходимость оказания воздействия на киевские власти, с целью прекратить обстрелы станции. В разговоре была выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – добавили в пресс-службе.

Главы государств также обсудили продовольственную безопасность и подтвердили позицию, что вывозимое зерно должно направляться развивающимся странам. В Кремле подчеркнули, что важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Стороны условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных уровнях, в том числе министерском.

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