На выборах глав районов активнее всего голосуют в Палкинском районе

18:55, 11 сентября 2022, ПАИ

На выборах глав районов в Псковской области активнее всего голосуют в Палкинском районе. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Так, по состоянию на 18:00 11 сентября, на выборах главы Палкинского района проголосовало 38,93 % избирателей, на выборах главы Плюсского района – 35,09 %, на выборах главы Дедовичского района – 33,94 %, на выборах главы Гдовского района – 30,9 %, на выборах главы Островского района – 27,48 %.

Напомним, что сегодня проходит третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.