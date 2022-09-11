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Политика

На выборах глав районов активнее всего голосуют в Палкинском районе

На выборах глав районов в Псковской области активнее всего голосуют в Палкинском районе. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Явка на выборах глав районов на 18:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборах глав районов на 18:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборах глав районов на 18:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборах глав районов на 18:00
    Фото: ПАИ
  • Явка на выборах глав районов на 18:00
    Фото: ПАИ

Так, по состоянию на 18:00 11 сентября, на выборах главы Палкинского района проголосовало 38,93 % избирателей, на выборах главы Плюсского района – 35,09 %, на выборах главы Дедовичского района – 33,94 %, на выборах главы Гдовского района – 30,9 %, на выборах главы Островского района – 27,48 %.

Напомним, что сегодня проходит третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.

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