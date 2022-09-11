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Политика

Явка на выборах депутатов Великолукской гордумы почти достигла 30%

Явка на выборах депутатов Великолукской городской Думы VII созыва 11 сентября на 18:00 по московскому времени составила 27,13 %. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В то же время явка на выборах депутатов Псковской городской Думы VII созыва составила 14,48 %. Данные по выборам в Псковскую гордуму пока приводятся без учёта псковичей, которые решили проголосовать в режиме онлайн.

Всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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