Названа явка на выборах депутатов районных Собраний в Псковской области

19:16, 11 сентября 2022, ПАИ

Стала известна предварительная явка на выборах депутатов в 21 районное Собрание в Псковской области. Об этом из информационного центра Избирательной комиссии региона сообщает корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



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Так, по состоянию на 18:00 11 сентября, самая большая явка зафиксирована на выборах депутатов Собрания депутатов Струго-Красненского района VII созыва – 52,62 %.

В топ-5 по явке также вошли выборы депутатов Собрания депутатов Усвятского района VII созыва – 45,71 %, выборы депутатов Собрания депутатов Бежаницкого района VII созыва – 40,87 %, выборы депутатов Собрания депутатов Палкинского района VII созыва – 38,93 %, выборы депутатов Собрания депутатов Красногородского района VII созыва – 37,22 %.

Далее по уровню явки следуют: выборы депутатов Собрания депутатов Пыталовского района VII созыва – 36,9 %, выборы депутатов Собрания депутатов Новоржевского района VII созыва – 36,25 %, выборы депутатов Собрания депутатов Великолукского района VII созыва – 35,86 %, выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского района VII созыва – 35,09 %, выборы депутатов Собрания депутатов Локнянского района VII созыва – 34,59 %, выборы депутатов Собрания депутатов Пустошкинского района VII созыва – 34,56 %, выборы депутатов Собрания депутатов Дедовичского района VII созыва – 33,94 %, выборы депутатов Собрания депутатов Гдовского района VII созыва – 30,9 %, выборы депутатов Собрания депутатов Новосокольнического района VII созыва – 30,27 %, выборы депутатов Собрания депутатов Печорского района VII созыва – 30,02 %, выборы депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского района VII созыва – 29,29 %, выборы депутатов Собрания депутатов Островского района VII созыва – 27,48 %, выборы депутатов Собрания депутатов Порховского района VII созыва – 25,65 %, выборы депутатов Собрания депутатов Опочецкого района VII созыва – 25,3 %, выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района VII созыва – 21,52 %, выборы депутатов Собрания депутатов Псковского района VII созыва – 18,81 %.

Напомним, что всего в Псковской области проходит 30 избирательных кампаний. Сегодня завершается трёхдневное голосование, посетить избирательный участок можно до 20:00.