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Общество

Россиянам за два года спишут долги на миллиарды рублей

Долги на сумму более 3,7 млрд рублей спишут россиянам за два года работы процедуры внесудебного банкротства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя министра экономического развития Илью Торосова.

«На начало сентября текущего года гражданам в совокупности будет списано порядка 3,7 млрд рублей. Из них уже списаны более 2,4 млрд в связи с завершением процедуры», – сказал Илья Торосов.

Механизм избавления от долгов без суда запустили 1 сентября 2020 года. При этом упрощённой схемой банкротства воспользовались около 10,6 тысячи человек, а желающих – 22,5 тысячи.

Отмечается, что причины отказа все ещё заключаются в несоответствии установленным критериям. Например, документы не примут в случае, если на руках не будет соответствующего документа об окончании исполнительного производства, который бы подтверждал, что у заявителя нет имущества, которое можно реализовать для дальнейшего погашения долга.

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