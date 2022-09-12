Патрушев заявил, что цели СВО будут достигнуты вопреки санкциям и западной помощи Киеву

07:27, 13 сентября 2022, ПАИ

Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом пишет ТАСС.

«В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которая в дальнейшем используется против мирных граждан», - сказал Патрушев в понедельник на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

«Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму [в Киеве] и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», - подчеркнул Патрушев.