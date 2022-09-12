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Политика

Армения попросит у России, ОДКБ и ООН помощи из-за обострения на границе с Азербайджаном

Правительство Армении намерено обратиться к Москве на фоне столкновений с Азербайджаном в приграничной зоне, сообщает газета «Известия».

Решение было принято по итогам заседания, которое прошло под председательством премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Принято решение об официальном обращении к Российской Федерации с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также будет обращение в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении», — говорится в заявлении администрации страны.

В ночь на вторник Пашинян провёл экстренное заседание Совбеза Армении. В результате было принято решение обратиться к России, ОДКБ и СБ ООН за помощью в связи с обострением на границе с Азербайджаном.

Ранее армянский премьер провёл ряд международных телефонных переговоров — с президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном, а также госсекретарём США Энтони Блинкеном.

13 сентября МО Армении сообщило, что служащие Вооружённых сил Азербайджана открыли огонь по приграничным территориям Армении. В ведомстве уточнили, что подразделения ВС Азербайджана ведут обстрел по направлению армянских позиций близ Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара.

По данным «Еркир Медиа», жители нескольких армянских сел, находящихся неподалёку от границы с Азербайджаном, эвакуируются из своих домов.

Кроме того, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что с армянской стороны есть убитые и раненые.

При этом Минобороны Азербайджана заявило, что в результате обстрела со стороны подразделений ВС Армении азербайджанская армия понесла потери в живой силе. Как отметили военные, их оппоненты использовали особенности ландшафта для минирования районов и маршрутов снабжения между позициями Азербайджана.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населённых пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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