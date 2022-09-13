Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Чем хороши соцсети, рассказал глава Островского района

Чем хороши соцсети, рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 сентября.

«Считаю, что страница в соцсетях — это дополнительная возможность общения с жителями района. Но и обычную работу никто не отменял, страница во «ВКонтакте» не заменит встреч с людьми», — уверен Дмитрий Быстров. Он отметил, что интернет и обращения людей там игнорировать нельзя.

Глава района добавил, что соцсети также позволяют узнать о точечных проблемах. «К тому же это удобно: люди имеют возможность обратиться, не дожидаясь приёма и личной встречи», — сказал Дмитрий Быстров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

13 сентября 2022

Дмитрий Быстров: Избирательная кампания была честной и прозрачной
12 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ «Ночь выборов – 2022»: люди и цифры
12 сентября 2022

Игорь Сопов отметил слаженность работы избирательной системы региона
12 сентября 2022

Александр Козловский: «Единая Россия» достигла поставленных на выборах целей
12 сентября 2022

Опубликован список победителей выборов в Великолукскую гордуму
12 сентября 2022

Названы лидеры голосования на выборах глав районов Псковской области
12 сентября 2022

Обнародован поимённый список победителей ДЭГ в Пскове по округам
11 сентября 2022

На 20 избирательных участках в восьми регионах РФ отменили результаты голосования


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...