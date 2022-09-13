Чем хороши соцсети, рассказал глава Островского района

12:35, 13 сентября 2022, ПАИ

Чем хороши соцсети, рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 сентября.

«Считаю, что страница в соцсетях — это дополнительная возможность общения с жителями района. Но и обычную работу никто не отменял, страница во «ВКонтакте» не заменит встреч с людьми», — уверен Дмитрий Быстров. Он отметил, что интернет и обращения людей там игнорировать нельзя.

Глава района добавил, что соцсети также позволяют узнать о точечных проблемах. «К тому же это удобно: люди имеют возможность обратиться, не дожидаясь приёма и личной встречи», — сказал Дмитрий Быстров.