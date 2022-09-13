Продолжается приём заявок от псковичей на компенсацию затрат на борьбу с борщевиком

12:59, 13 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области продолжается приём заявок на компенсацию затрат многодетных семей в борьбе с борщевиком, сообщили Псковскому агентству информации в регинальном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Документы принимают в комитете до 15 декабря.

Возможность компенсации проработана комитетом по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это ещё одна мера поддержки псковских семей, имеющих троих и более детей.

По всем вопросам можно обращаться по телефону (8 8112) 29-95-23 (доб. 129).