Полицейские раскрыли кражу в псковском кафе

14:59, 13 сентября 2022, ПАИ

Полиция установила подозреваемого в краже телефона в одном из кафе Пскова. Им оказался ранее судимый 54-летний житель Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С заявлением о краже к полицейским обратился потерпевший. По версии следствия, утром 12 августа в одном из кафе Пскова неизвестный украл телефон из кармана куртки, которая висела на спинке стула. Владелец оставил вещи без присмотра.

Во время следствия полицейским удалось установить подозреваемого в преступлении. Мужчина признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».