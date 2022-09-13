Инженерные сети отремонтировали в дедовичской больнице
Ремонт инженерных сетей провели в Дедовичской районной больнице, сообщает официальный Telegram-канал региона.
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения также выполнен ремонт системы водоснабжения и водоотведения и системы отопления.
Бюджет модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области на 2022 год составляет 500 млн рублей. Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года. В программу включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>