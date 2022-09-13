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Культура

Кинорежиссёр Жан-Люк Годар ушел из жизни с помощью эвтаназии

Ушёл из жизни французский режиссёр Жан-Люк Годар. Фото: Telegram

Сегодня не стало французского кинорежиссёра Жана-Люка Годара. Его фильмография насчитывала 130 картин, среди которых значились такие ленты, как «Презрение» (1963), «Банда аутсайдеров» (1964), «Безумный Пьеро» (1965) и многие другие, собщает Lenta.ru.

«Он не был болен, он просто устал. Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом знали», –заявили в окружении кинематографиста.

Кинотеатр «Художественный» в Москве украсили надписью «Спасибо, Жан-Люк Годар» в честь легендарного режиссера, написал Telegram «Газета.ru».

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