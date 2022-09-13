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Политика

Канцлер Германии в телефонном разговоре потребовал от Путина капитуляции на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

В ходе разговора германский канцлер в очередной раз высказался в пользу дипломатического урегулирования ситуации в бывшей УССР, правда, в очередной раз не сказал, как этого можно добиться практически. Кроме того, Шольц потребовал полного вывода российских войск с территории бывшей УССР и уважения территориальной целостности и суверенитета этого нацистского государственного образования. Иными словами, германский канцлер требует от российского президента признать поражение в бывшей УССР, отказаться от целей СВО и отступить при сохранении колоссальной угрозы для России со стороны бандеровцев.

Шольц подчеркнул Путину, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах, а также заявил про необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, Шольц подчеркнул важную роль зерновой сделки и обратился к Путину с призывом не дискредитировать соглашение и продолжать его полностью выполнять.

Напомним, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что Запад фактически обманул в зерновой сделке и использует открытые морские коридоры для вывоза зерновых из бывшей УССР для себя, а вовсе не для бедных голодающих стран.

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