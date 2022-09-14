В Госдуму могут внести законопроект об ужесточении наказания за госизмену

08:55, 14 сентября 2022, ПАИ

Законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по безопасности Андрея Лугового.

Ранее он в своем Telegram-канале в связи со сложившейся ситуацией призвал ужесточить наказание за госизмену вплоть до пожизненного заключения без права на подачу апелляции, а также ввести лишение за это гражданства.

«Инициативы (об ужесточении наказания) подготовим и внесем в ближайшее время… Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство – буду говорить понятным для всех языком – полагался расстрел. Что и использовалось. В 90-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание», – сообщил Андрей Луговой, утвердительно ответив на вопрос, может ли эта инициатива быть внесена уже в осеннюю сессию.

Он отметил, что сейчас по конституции гражданства лишить нельзя, и в посте он высказал только свою позицию о том, что делать это надо.

Ужесточение же уголовного наказания за госизмену, по его словам, необходимо, поскольку последние 10 лет страна живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства.

«Английские спецслужбы работают над развитием у нас в стране агентов влияния и иностранных агентов (законодательство о которых изменилось в последнее время). Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО… Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты… И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию», – считает Луговой.