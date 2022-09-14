Более 230 млн записей с личными данными россиян «утекли» в Сеть

10:48, 14 сентября 2022, ПАИ

Более 230 млн записей с личными данными россиян «утекли» в Сеть с начала года. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

«С начала года произошло уже не менее 60 крупных утечек персональных данных, содержащих более 230 млн записей с личной информацией граждан. Скомпрометированы не только такие персональные данные, как фамилия, адрес и телефон, но и медицинские данные, данные о поведенческих особенностях, потребительских предпочтениях людей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что утечка данных грозит тем, что злоумышленники могут создать так называемый «цифровой портрет». Такие «портреты» используются для мошеннических схем, кибербуллинга и шантажа жертвы, сообщает ТАСС.

«Необходима криминализация действий и тех, кто крадет, и тех, кто продает персональные данные. Действий тех, чей умысел очевиден. Незаконными являются действия тех людей, которые используют украденные данные, не имея подтверждения их законного происхождения и права использования. Необходима соответствующая ответственность за подобные деяния», — подчеркнули в РКН.