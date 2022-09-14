О купюре «Петенька» из фондов псковского архива рассказали специалисты

10:55, 14 сентября 2022, ПАИ

В фондах Государственного архива Псковской области хранится множество ценных экземпляров банкнот, и большинство из них – мечта коллекционеров. В своем Telegram-канале архивисты рассказали о самой красивой с точки зрения исполнения денежной купюре. Речь идет о 500 рублях 1912 года.

У нее самый крупный номинал в истории Российской империи. На лицевой стороне купюры изображен император Пётр Великий. За это ее прозвали «Петенькой» или «Петрушкой». Изображение Петра на самой крупной купюре объясняется тем, что в период его правления Россия была провозглашена империей. Рядом с Петром находится аллегорическое изображение России со скипетром и венком. Дизайн купюры разработал художник-график Рихард Зариньш.

Банкнота номиналом в 500 рублей выпускалась в 1898 и 1912 годах, но в небольшом количестве. Чтобы заработать эту сумму, жителю страны потребовалось бы несколько лет.