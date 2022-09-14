Пропавшего в Чебоксарах юношу ищут в Псковской области

12:50, 14 сентября 2022, ПАИ

23-летний Данил Герасимов пропал в Чебоксарах 1 сентября. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», предположительно, молодой человек может находиться в Псковской области.

1 сентября 2022 года Данил ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост - 190 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы. С собой у юноши был тёмно-синий рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.