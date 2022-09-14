Пропавшего в Чебоксарах юношу ищут в Псковской области
23-летний Данил Герасимов пропал в Чебоксарах 1 сентября. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», предположительно, молодой человек может находиться в Псковской области.
1 сентября 2022 года Данил ушёл из дома и не вернулся.
Приметы: рост - 190 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы. С собой у юноши был тёмно-синий рюкзак.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
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