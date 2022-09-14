Дом культуры в Переслегино откроют после капремонта

13:19, 14 сентября 2022, ПАИ

В Великолукском районе по национальному проекту «Культура» завершен капитальный ремонт Переслегинского сельского Дома культуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

В учреждении культуры произведена замена систем отопления, водоснабжения, противопожарного водопровода, вентиляции, смонтированы пожарная сигнализация, система электроснабжения, установлены новые окна. Кроме того, отремонтированы входная группа, актовый, тренажерный залы, учебные классы и помещения на двух этажах.

Работы полностью завершены. На проведение капитального ремонта направлено около 13 млн рублей.

«Капитального ремонта Дома культуры и сотрудники, и местные жители ждали не одно десятилетие. Сейчас ходить по обновленным помещениям — одно удовольствие. Работу системы отопления мы успешно протестировали уже весной этого года. Особенно радует отремонтированный актовый зал, где установлены новая одежда сцены и звуковое оборудование. Это позволяет проводить наши мероприятия на более высоком уровне», — заметила специалист по культурно-досуговой деятельности Переслегинского Дома культуры Екатерина Тимохина.

Торжественное открытие Дома культуры пройдет 16 сентября в 14:00. Мероприятие приурочено к празднованию 95-й годовщины со дня образования Великолукского района.

Переслегинский сельский Дом культуры является филиалом Информационно-культурного центра Великолукского района. Сюда приходят не только жители Переслегино, но и соседних деревень. На базе сельского Дома культуры занимаются народный хор русской песни «Ивушки», самодеятельный ансамбль «Соловушка», детский образцовый фольклорный ансамбль «Родничок», хореографический коллектив «Улыбка», а также целый ряд различных творческих объединений. В их числе — поэтический клуб «Вдохновение», клуб «Золотой возраст».