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Политика

Михаил Мишустин заявил об изгнании России с привычных рынков

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Изгнание России с рынков продолжается и риски для страны от западных санкций никуда не делись, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, к прогнозированию при формировании бюджета на 2023 – 2025 годы стоит подходить аккуратно, при планировании расходов исходить из возможностей, а не из иллюзий. Целью бюджета должны стать развитие, нацпроекты, перестройка экономики, новые рабочие места, а также макростабильность, отметил Михаил Мишустин.

Также он поручил в кратчайшие сроки завершить работу над бюджетным пакетом, чтобы в начале следующей недели доложить о нём президенту, передаёт агентство «Прайм». 

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