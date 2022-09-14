Михаил Мишустин заявил об изгнании России с привычных рынков

18:00, 14 сентября 2022, ПАИ

Изгнание России с рынков продолжается и риски для страны от западных санкций никуда не делись, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, к прогнозированию при формировании бюджета на 2023 – 2025 годы стоит подходить аккуратно, при планировании расходов исходить из возможностей, а не из иллюзий. Целью бюджета должны стать развитие, нацпроекты, перестройка экономики, новые рабочие места, а также макростабильность, отметил Михаил Мишустин.

Также он поручил в кратчайшие сроки завершить работу над бюджетным пакетом, чтобы в начале следующей недели доложить о нём президенту, передаёт агентство «Прайм».