Как защититься от незаконных действий коллекторов, объяснили псковичам

14:03, 15 сентября 2022, ПАИ

Как коллекторы могут превысить полномочия и куда обращаться в этом случае, рассказали жителям Псковской области.

Напомнить о возвращении долга коллектор может не более одного раза в сутки с 8:00 до 22:00 и не чаще двух раз в неделю. Запрещено любое физическое воздействие, угрозы, в том числе через интернет. Коллектор не имеет права скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, которые не принадлежат ему или кредитору. Перед началом разговора с должником он обязан представиться и сообщить название агентства, от которого поступил звонок. Коллекторы не могут приходить на работу или общаться с родственниками и коллегами, публиковать любую информацию в социальных сетях и др, напомнили в пресс-службе регионального УФССП.

Тем, кто столкнулся с противоправными действиями коллекторов, необходимо:

- зафиксировать правонарушение посредством видео- или аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров. По возможности, указать дату и время, когда все произошло;

- сообщить об указанных фактах в региональное управление ФССП, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших долговых обязательствах, наименовании коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли с вами взаимодействие.

«Если вы считаете, что коллекторская организация нарушила требования действующего законодательства, то вы можете обратиться в УФССП России по Псковской области с заявлением о проведении проверки либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, управления по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, д. 3, и по электронной почте: mail@r60.fssprus.ru», - уточнили в ведомстве.

В случае установления нарушения закона виновные понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.