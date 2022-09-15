МИД РФ назвал «красной чертой» поставку США Украине дальнобойных ракет

14:33, 15 сентября 2022, ПАИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если США поставят Киеву системы большей дальности, «красная черта» будет перейдена, сообщает «Интерфакс».

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта», - сказала она на брифинге 15 сентября.

По словам Захаровой, «накачивание Украины Западом оружием ведёт к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения».

«Более того, это приближает к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО. Ещё раз хотели бы подчеркнуть: США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений», - заявила она.