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Политика

МИД РФ назвал «красной чертой» поставку США Украине дальнобойных ракет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если США поставят Киеву системы большей дальности, «красная черта» будет перейдена, сообщает «Интерфакс». 

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта», - сказала она на брифинге 15 сентября.

По словам Захаровой, «накачивание Украины Западом оружием ведёт к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения».

«Более того, это приближает к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО. Ещё раз хотели бы подчеркнуть: США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений», - заявила она.

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