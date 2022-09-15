Причины успеха «Единой России» на минувших выборах объяснил Александр Котов

16:29, 15 сентября 2022, ПАИ

Причины успеха «Единой России» на состоявшихся в Псковской области 11 сентября муниципальных выборах объяснил председатель областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Самый главный фактор, по его мнению, заключается в том, что на протяжении целого ряда лет партия начинает избирательную кампанию очень заблаговременно, с подготовки и проведения предварительного внутрипартийного голосования, заявил он в эфире программы «Первый на седьмом» радиостанции «7 НЕБО». «Все это происходит в публичной плоскости. Мы показываем наших кандидатов, проводятся встречи с избирателями. Рассказываем о тех делах, которые партия делает», - добавил Александр Котов.

«Таким образом, мы присутствуем на политическом поле с апреля и до самого единого дня голосования. Приведите пример еще хотя бы одной политической партии, которая точно так же, как «Единая Россия», в этом политическом поле присутствует», - резюмировал политик.