Михаил Ведерников очень здорово спрашивает за результат – Александр Котов

17:14, 15 сентября 2022, ПАИ

На вопрос о том, что является «фишкой» Михаила Ведерникова, отличающей его от других псковских губернаторов, в эфире программы «Первый на седьмом» на радиостанции «7 НЕБО» ответил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Напомним, что 17 сентября исполнится ровно 4 года со дня инаугурации Михаила Ведерникова на пост главы региона.

«Несмотря на то что Михаил Ведерников не пскович, он наш регион полюбил искренне душой. Я это просто вижу по его работе», - сказал спикер регионального парламента. Он отметил, что губернатор «выстраивает отношения исключительно со всеми институтами нашего региона: с общественными организациями, с молодежными организациями, с политическими партиями, с людьми, которые увлекаются чем-то в своей жизни».

Кроме того, добавил Александр Котов, губернатор активно работает с соцсетями и очень внимательно относится к обращениям людей. Также, считает спикер, Михаил Ведерников «очень тщательно подбирает команду» и «очень здорово спрашивает за результат».

«И еще один момент, который бы я отметил: он очень здорово построил работу с федеральными органами власти и по максимуму задействует инструменты привлечения средств федерального бюджета по различным программам», - резюмировал Александр Котов.