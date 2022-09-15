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Общество

Губернатору доложили о запуске отопительного сезона в районах Псковской области

Председатель комитета по ЖКХ доложил о запуске отопительного сезона в районах Псковской области губернатору Михаилу Ведерникову. На рабочей встрече они обсудили мероприятия по обеспечению подачи тепла в муниципалитетах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Ранее гебернатор отмечал, что необходимо начинать периодическое протапливание жилого фонда и подключение отопления в социальных объектах, не дожидаясь стойкого снижения среднесуточных температур. Сергей Грахов сообщил, что на данный момент в 18 муниципалитетах началась подача тепла в соцучреждения и жилой фонд. С каждым из районов работа ведется в индивидуальном порядке.

Отопительный сезон в полном объеме начался в Великолукском, Дновском, Куньинском, Новосокольническом, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском, Усвятском районах и городе Пскове.

«В областной столице идет работа по настройке отопления в жилищном фонде, в некоторых многоквартирных домах проводится развоздушивание внутренних тепловых сетей. В ряде муниципалитетов действует режим периодического протапливания, подключаются объекты социальной инфраструктуры. Через несколько дней отопительный сезон начнется во всех муниципальных образованиях», — уточнил председатель комитета.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос подачи тепла, в первую очередь в социальные учреждения, должен решаться максимально оперативно, власти на местах должны уделять повышенное внимание обращениям граждан, прорабатывать их в ручном режиме.

Сергей Грахов добавил, что общая готовность Псковской области к отопительному сезону составляет 92%, жилищный фонд к подаче тепла подготовлен на 100%. Также в Псковской области обеспечены необходимые нормативные запасы топлива. В частности, дров заготовлено более 43 тыс. тонн, или 126% от плана, угля — почти 6 тыс. тонн, что составляет 96% от запланированных показателей.

Отдельно глава региона поинтересовался ситуацией на инфраструктурных объектах, где продолжаются ремонтные работы. Так, почти закончена реконструкция котельной № 4 в Бежаницах, где установлен новый котел. Через несколько дней после проведения пусконаладочных работ котельная будет запущена. Также завершаются ремонт котельной № 1 в Опочке и работы на объектах теплоснабжения Новоржевского района, проведение которых, по словам председателя комитета, не влияет на начало отопительного сезона. Глава региона подчеркнул, что эти объекты вплоть до их сдачи должны находиться в зоне особого внимания и контроля.

Напомним, что по решению губернатора Михаила Ведерникова для своевременной и качественной подготовки муниципалитетов к зиме из регионального бюджета дополнительно было направлено 60 млн рублей. Деньги были предусмотрены на ремонты котельных, тепловых сетей, проведение которых не отразится на подаче тепла потребителям, приобретение специализированного оборудования, закупку топлива для формирования нормативных запасов.

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