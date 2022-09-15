Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В ГИБДД рассказали, когда нужны карты техосмотра для выезда за границу

В ГИБДД рассказали о необходимости прохождения техосмотра при выезде за границу, сообщает издание «Autonews».

В России техосмотр перестал быть обязательным для большинства частных автомобилей, но это действует только на территории России, в другом государстве документ о прохождении ТО может быть обязательным для всех. В том числе требования к наличию диагностической карты определяются национальным законодательством этих государств. «Конвенцией о дорожном движении» определены условия допущения к международному движению автомобилей и прицепов, включая технические условия, а также требования к национальному и международному водительским удостоверениям, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что каждая страна – участница конвенции вправе сама определять требования к техническому состоянию автомобиля. При этом в ГИБДД обратили внимание, что обязанности водителя — участника международного дорожного движения прописаны в пункте 2.2 ПДД России. «Обязанность иметь при себе и передавать по требованию сотрудника полиции диагностическую карту для указанной категории водителей не предусмотрена», — отметили в ГИБДД.

Однако в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что диагностическую карту для выезда в страны Европы иметь необходимо. Такого же мнения придерживается и председатель Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов.

«В Европе в целом, например в Латвии, прохождение техосмотра является обязательным с установленной законом периодичностью. Поэтому при пересечении границы сотрудник таможни и потребовал документ, — заявил Бурдюгов, комментируя один из случаев, когда от водителя при пересечении границы потребовали сертификат о техосмотре. — Европейские страны щепетильно относятся к безопасности своих граждан и требуют, чтобы въезжающие в их страну автомобили соответствовали обязательным требованиям».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 сентября 2022

Венесуэла намерена стать новым местом притяжения российских туристов
15 сентября 2022

Татьяна Толстая приглашает псковичей на лекцию
15 сентября 2022

Губернатору доложили о запуске отопительного сезона в районах Псковской области
15 сентября 2022

По 10 вёдер грибов: в Псковской области возобновилась «тихая охота»
15 сентября 2022

Инфляция в Псковской области снизилась до 14,72%
15 сентября 2022

Александр Котов стал гостем программы «Первый на седьмом» радиостанции «7 НЕБО»
15 сентября 2022

ФОТОФАКТ Колючий гость
15 сентября 2022

Путеводители по Псковской области представили на книжной ярмарке в Москве

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...