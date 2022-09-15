В ГИБДД рассказали, когда нужны карты техосмотра для выезда за границу

18:05, 15 сентября 2022, ПАИ

В ГИБДД рассказали о необходимости прохождения техосмотра при выезде за границу, сообщает издание «Autonews».

В России техосмотр перестал быть обязательным для большинства частных автомобилей, но это действует только на территории России, в другом государстве документ о прохождении ТО может быть обязательным для всех. В том числе требования к наличию диагностической карты определяются национальным законодательством этих государств. «Конвенцией о дорожном движении» определены условия допущения к международному движению автомобилей и прицепов, включая технические условия, а также требования к национальному и международному водительским удостоверениям, говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что каждая страна – участница конвенции вправе сама определять требования к техническому состоянию автомобиля. При этом в ГИБДД обратили внимание, что обязанности водителя — участника международного дорожного движения прописаны в пункте 2.2 ПДД России. «Обязанность иметь при себе и передавать по требованию сотрудника полиции диагностическую карту для указанной категории водителей не предусмотрена», — отметили в ГИБДД.

Однако в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что диагностическую карту для выезда в страны Европы иметь необходимо. Такого же мнения придерживается и председатель Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов.

«В Европе в целом, например в Латвии, прохождение техосмотра является обязательным с установленной законом периодичностью. Поэтому при пересечении границы сотрудник таможни и потребовал документ, — заявил Бурдюгов, комментируя один из случаев, когда от водителя при пересечении границы потребовали сертификат о техосмотре. — Европейские страны щепетильно относятся к безопасности своих граждан и требуют, чтобы въезжающие в их страну автомобили соответствовали обязательным требованиям».