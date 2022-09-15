Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Песков опроверг информацию о покушении на Путина

Фото: POOL. Агентство «Прайм»

Песков опроверг слухи о том, что в Москве в среду состоялось покушение на главу государства Владимира Путина.

Публикация британского таблоида Sun о якобы имевшем место покушении на президента РФ Владимира Путина в среду в Москве не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Sun написал, что в среду в столице на президента РФ было якобы совершено покушение, что-то взорвалось на пути следования кортежа. На вопрос, соответствует ли информация действительности, Песков ответил отрицательно. «Нет», – сказал он. 

Путин прилетел рано утром в четверг в Самарканд, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР, а в пятницу ожидается саммит ШОС и встречи с президентом Турции и премьером Индии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 сентября 2022

Песков опроверг информацию о покушении на Путина
15 сентября 2022

Призыв Кадырова готовить добровольцев уже поддержали главы нескольких регионов
15 сентября 2022

Александр Котов рассказал, кого хотел бы видеть председателем гордумы Пскова
15 сентября 2022

Александр Котов стал гостем программы «Первый на седьмом» радиостанции «7 НЕБО»
15 сентября 2022

МИД РФ назвал «красной чертой» поставку США Украине дальнобойных ракет

15 сентября 2022

Основные ошибки псковских политиков перечислил Александр Серавин
15 сентября 2022

Александр Серавин оценил ДЭГ и явку на минувших выборах
14 сентября 2022

Михаил Мишустин заявил об изгнании России с привычных рынков

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...