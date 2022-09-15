Песков опроверг информацию о покушении на Путина

22:34, 15 сентября 2022, ПАИ

Песков опроверг слухи о том, что в Москве в среду состоялось покушение на главу государства Владимира Путина.

Публикация британского таблоида Sun о якобы имевшем место покушении на президента РФ Владимира Путина в среду в Москве не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Sun написал, что в среду в столице на президента РФ было якобы совершено покушение, что-то взорвалось на пути следования кортежа. На вопрос, соответствует ли информация действительности, Песков ответил отрицательно. «Нет», – сказал он.

Путин прилетел рано утром в четверг в Самарканд, где провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР, а в пятницу ожидается саммит ШОС и встречи с президентом Турции и премьером Индии.