В Полистовском заповеднике появится новый экомаршрут

11:22, 16 сентября 2022, ПАИ

Создание новой экологической тропы рядом с деревней Гоголево обсудили сотрудники Полистовского заповедника с местными жителями, представителями благотворительного фонда «Добрый город» и салона путешествий «Дива.Псков». Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что экомаршрут «Люди и леса» стал победителем в конкурсе на грантовую поддержку проектов в направлении «Разработка новых туристских маршрутов».

На рабочей встрече по проектированию маршрута было выдвинуто три предполагаемых направления, из которых необходимо выбрать самое оптимальное, с учетом привлекательности маршрута, пожеланий местных жителей, возможностей финансирования и последующего обслуживания тропы.

«После мозгового штурма и обсуждения основных сильных и слабых сторон всех трех направлений, рабочая группа отправилась в поля, леса и болота, чтобы самостоятельно пройти каждый из маршрутов и составить комплексное представления о природных и краеведческих достопримечательностях на них», - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется подготовка аналитического отчета и концепции маршрутов, которые будут представлены на обсуждения со всеми заинтересованными сторонами в начале октября. После этого начнется строительство тропы.