Ограничения в выдаче шенгенских виз не повлияли на планы большинства псковичей

13:17, 16 сентября 2022, ПАИ

Ограничения по выдаче шенгенской визы не повлияют на планы большинства псковичей: 64% и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен «шенген», 18% респондентов. Каждый одиннадцатый (9%) будет по-прежнему стараться получить шенгенскую визу для путешествий, сообщает Superjob.



Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый пскович с доходом свыше 80 тыс. руб. Кроме того, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (20%). Среди опытных путешественников, ранее посещавших европейские страны один или несколько раз в год, от отпуска в Европе отказываются более 27%.



Тех, кто готов преодолевать трудности ради «шенгена», среди опрошенных до 34 лет почти вдвое больше, чем среди 35-44-летних (18% против 10%). Респонденты, которые в былые времена бывали в Европе 2 и более раз в год, сообщали о намерении побороться за визу в несколько раз чаще опрошенных без опыта подобных поездок (47% против 15%).

