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О радости нумизматов, Вороньем камне и Кубе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события. 

В то время, пока Европа выпендривается и делает поездки в страны Евросоюза практически недостижимыми, российские туроператоры проявляют большой интерес к кубинскому направлению. Единственный минус этого направления – Куба далеко, а значит останется дорогостоящим туром. Но зато океан, тёплый климат и дружелюбные кубинцы. Там очень любят русских ещё со времён СССР.

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый обучающий раздел для расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Основы работы на смартфоне». Курс будет полезен для пожилых людей, которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся получить новые знания. По-моему, это прекрасно. Когда жизнь становится интереснее и наряднее, пожилые люди не должны быть этого лишены. А в любопытстве они нисколько не уступают молодому поколению.

Псковские археологи загадали подписчикам в соцсетях фотозагадку. В Telegram-канале Археологического центра Псковской области появилась фотография пяти находок из раскопа 2022 года на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове. И археологи спрашивают, что изображено на фото? Там есть адрес, куда можно скидывать свои догадки.

Ориентир Ледового побоища 1242 года – Вороний камень на дне Чудского озера – хочет отыскать бывший военный летчик-испытатель и увлеченный историей энтузиаст Александр Селезнёв. Каждый раз, когда жизнь говорит, что в этом мире не осталось «белых пятен», обязательно найдётся кто-то, кто докажет обратное.

Новые велодорожки проложат по всему Пскову на радость всем, кто любит этот вариант передвижения. Все районы города будут связаны велоструктурой. Центральные магистрали плюс поперечные улицы  будут связаны, чтобы люди могли по велодорожкам добраться в любое место Пскова. Теперь велосипеды простаивать не будут!

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля,  посвященную сказке «Конек-горбунок» Петра Ершова. Помните?

Тут конёк пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в загреби берет,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конёк встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, а также, в частности, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал, знак Санкт-Петербургского монетного двора. На оборотной стороне изображены летящие над сказочным городом Конек-Горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу.  Красивая монета получилась. Нумизматы будут рады.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера.

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