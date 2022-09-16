Велодорожки проложат по всем районам Пскова

19:10, 16 сентября 2022, ПАИ

Новые велодорожки проложат по всему Пскову, об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий.

«Все районы города будут связаны велоструктурой. Понятно, что по каждой улице они не пройдут, тем более по частному сектору. Центральные магистрали плюс поперечные улицы, они будут связаны, чтобы люди могли по велодорожкам добраться в любое место города», – рассказал он.

Начальник УГХ отметил, что центральные магистрали велодорожек также требуют доработки. Основная цель проекта – удобство велосипедистов и пешеходов.

Проектирование рассчитано на 2 года, в этом году подрядчик уже приступит к работе. Реализация проекта будет проходить поэтапно, добавил Александр Грацкий.