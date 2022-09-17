Столице Казахстана вернули прежнее название
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым столице республики возвращается прежнее название Астана, сообщает ИНТЕРФАКС.
Помимо переименования столицы Казахстана обратно в Астану, поправки в Конституцию включают также измение сроков президентских полномочий. По новой Конституции президент избирается сроком на 7 лет без права переизбрания.
В Нур-Султан столица была переименована по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.
В начале сентября текущего года депутатская группа парламентариев «Жана Казахстан» (Новый Казахстан) выступила с инициативой вернуть столице республики прежнее название Астана.
«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы», –отмечалось в заявлении депутатов.
Многие из депутатов, выступивших за возвращение прежнего названия столицы, голосовали в 2019 году «за» переименование Астаны в Нур-Султан.
Президент Токаев был проинформирован об этой инициативе депутатов и дал согласие включить предложение о возвращении прежнего названия столице Казахстана в конституционные поправки, которые были приняты парламентом 16 сентября.
По данным столичного маслихата (местный представительный орган), в 2019 году бюджету города переименование обошлось в порядка 30 млн тенге (текущий – $1/ 477,12).
Нынешнее переименование, рассчитывают местные власти, будет дешевле, так как госорганы осуществили переход на цифровой документооборот.
Назарбаев, в честь которого несколько лет столица носила название Нур-Султан, бессменно возглавлял страну более 30 лет. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на президентских выборах, последний раз – в апреле 2015 года. Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года, однако в марте 2019 года Назарбаев заявил, что уходит с поста главы государства.
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