«Тема недели»: Псковская область через четыре года губернаторства Михаила Ведерникова

17:43, 17 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 17 сентября, четыре года назад избранный всенародным голосованием Михаил Ведерников вступил в должность губернатора. Прекрасный повод посмотреть, что произошло за четвертый год губернаторства Михаила Ведерникова, - и об этом авторская программа «Тема недели», которая выйдет сегодня в 20:00 в эфире телеканала «Первый Псковский».

Псковская область не подарок. Целый комплекс застарелых вопросов: население сокращается, кадры высасывают Москва и Санкт-Петербург, огромное количество населенных пунктов с маленьким числом жителей — и гигантская сеть инфраструктуры дорог, электросетей, которая обеспечивает жизнь там. А тут еще — пандемия никуда не делась да плюс общие для всей страны экономические и социальные вызовы, вызванные небывалым прессингом бывших западных партнеров. Вблизи границы чувствуется это как-то особенно остро.

Как отвечает губернатор и его команда на вызовы современности? Справляется ли Михаил Ведерников со своей работой? Об этом в «Теме недели» сегодня комментарии простых псковичей, экспертов, политиков.

Кроме того, как на практике выглядит работа 24 на 7, как и за что ругает и хвалит подчиненных Михаил Ведерников — об этом в программе расскажут буквально из коридоров власти.

Выпуск программы смотрите в эфире и телеграм-канале «Первого Псковского», повтор «Темы недели» - в воскресенье в 12:10 мск.