Алексей Севастьянов выбрал привычный способ голосования

16:12, 18 сентября 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов принял участие в голосовании, которое проходит с 18 по 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.

По его словам, участие в выборах стало для него привычным ещё с детства. «Я с детства ходил с родителями на выборы, поэтому и сегодня выбрал для голосования привычный способ и пришёл на свой участок», – рассказал Алексей Севастьянов.

Он отметил, что считает возможность проголосовать важной для себя. «Я счастлив, что имею возможность воспользоваться своим голосом и отдать его за того, кого я считаю нужным», – сказал он.

«На мой взгляд, мы как граждане России обязаны сделать свой выбор», – добавил Алексей Севастьянов.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.