НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад

11:27, 18 сентября 2022, ПАИ

Североатлантический альянс решил реализовать план по расширению присутствия своих сил у границ России еще несколько лет назад, признался председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Его речь опубликована на официальном Youtube-канале министерства обороны Эстонии.

«Мы обсудили самую обширную реформу наших военных структур с 1949 года. Планирование началось несколько лет назад, сейчас мы осуществляем это», — сказал Бауэр на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов НАТО, комментируя вступление Финляндии и Швеции в альянс.

Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о вступлении государствами-членами военного блока. Его подписали 24 из 30 стран НАТО.

Ранее на саммите в Мадриде лидеры альянса договорились о значительном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, блок посылает Москве «однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников».

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя это решение, отмечал, что Москва «не останется в долгу», ресурсы для обеспечения своей безопасности у нее есть.

