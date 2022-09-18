Ещё 273 человека заразились коронавирусом в Псковской области

12:16, 18 сентября 2022, ПАИ

Ещё 273 человека заразились коронавирусом в Псковской области, выздоровели – 298, в строчке с умершими без изменений, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с момента начала пандемии в 2020 году COVID-19 заразились 119 689 псковичей. В результате инфекции умерло 1904 человека.

Больше всего новых случае зарегистрировано в Пскове – 139. В Великих Луках – 20 новых больных, в Невельском и Островском районах – по 27, в Опочецком – 17, в Новоржевском и Печорском районах – по 8, в Псковском, Пушкиногорском, Дедовичском и Красногородском районе – по 6, в Пустошкинском – 5, в Бежаницком, Струго-Красненском, Гдовском районах – по 4, в Плюсском районе – 3, в Великолукском, Новосокольническом, Порховском и Дновском – по 2.



