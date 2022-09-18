Пенсионер пострадал в результате пожара в Печорах
В 11:14 поступило сообщение на пульт пожарной части о возгорании жилого дома в Печорах на Лесной улице, сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали мужчину из здания.
В результате возгорания пострадал 81-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, в доме проживают два пенсионера, брат и сестра. Последней на момент возгорания не было дома.
В доме сгорело имущество и документы. Здание было деревянное, постройки первой половины XX века.
Тушение пожара продолжается.
Также рядом с горящим домом идёт газовая труба, но опасности уже не представляет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства возгорания выясняются.
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