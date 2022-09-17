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Экономика

Экономист предсказал рост доллара до 100 рублей

При стечении ряда негативных обстоятельств курс доллара может взлететь до 100 рублей, рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Об этом пишет газета «Известия».

«Шестой пакет санкций ЕС против России должен оказаться на самом деле эффективным. Либо должно произойти нечто в геополитической плоскости, чтобы мы вновь увидели цифры, близкие к 100 рублям за доллар», – заявил он.

По мнению эксперта, для серьезного ослабления рубля потребуются «драматические» факторы, как, например, глобальная рецессия или резкое сокращение платежного профицита. Новое бюджетное правило также способно повлиять на курс, но его одного недостаточно, чтобы обрушить национальную валюту. Так, при условии, что уже достаточно долгое время мы наблюдаем курс 60 рублей за доллар, с бюджетным правилом доллар может укрепиться до 65 – 66 рублей.

Кроме того, Шульгин отметил, что за счет сокращения экспорта или восстановления импорта РФ, или двух процессов одновременно профицитное сальдо торгового баланса должно сократиться до $4 – 5 млрд в месяц.

«Статистика теперь не раскрывается. По нашим оценкам, в августе профицитное сальдо баланса товаров и услуг в июле составило $25,2 млрд, а в августе – $21,2 млрд. Получается, нужно сокращение показателя в 4 – 5 раз, чтобы мы увидели курс на уровне 100 рублей за доллар», – подытожил экономист.

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