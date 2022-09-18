Современная детская площадка появилась в Пустошке

22:05, 18 сентября 2022, ПАИ

Во время рабочей встречи Михаила Ведерникова с активом Пустошкинского района был рассмотрен вопрос о дополнении территории детского парка новой, современной площадкой для детей разного возраста. Об этом сообщает газета «Вперёд».

Наболевший вопрос озвучила директор Центра социального обслуживания Пустошкинского района Людмила Путякова. По решению губернатора, в Пустошкинский район была отправлена новая детская площадка.

Первый этаж завершен - в парке смонтированы и установлены новые модули детской площадки. Группа неравнодушных мужчин, в том числе депутатов и общественников, оперативно справилась с работой, чтобы дети ещё успели наиграться в парке до наступления больших холодов.