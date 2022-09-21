Политолог Марков: Разгром «антиРоссии» является единственным решением конфликта на Украине

07:55, 21 сентября 2022, ПАИ

Политолог Сергей Марков назвал путь решения украинского конфликта. Он считает, что коллективный Запад атаковал Россию через Украину, поэтому разгром «антиРоссии» является единственным способом, сообщает Lenta.ru.

По мнению эксперта, президент России Владимир Путин в ближайшее время сменит риторику на более жесткую.

Марков отметил, что мировое сообщество устало от военных действий и все хотят слышать от российского лидера призывы договориться и снизить напряженность.

«Но, несмотря на то что Россия готова договариваться, враг России, который атаковал Россию через Украину, не готов договариваться, поэтому разгром «антиРоссии» является неизбежностью и единственным выходом», — подчеркнул политолог.

Ранее обвинения в адрес американского президента Джо Байдена о том, что он извлекает собственную выгоду из помощи Киеву, высказал ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. По его словам, американский лидер беспокоится вовсе не о благополучии украинского народа.