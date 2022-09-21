Мужчина потерял сознание за рулём и врезался в строение в Псковском районе

09:51, 21 сентября 2022, ПАИ

71-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и наехал на строение на Великорецкой улице в деревне Муровицы Псковского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля потерял сознание за рулем.

Прибывшие на место спасатели деблокировали мужчину из автомобиля и передали его бригаде скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.